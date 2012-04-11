Якубович назначен гендиректором Аграрного фонда

Кабинет министров Украины назначил Игоря Якубовича на должность генерального директора Аграрного фонда.

Соответствующее распоряжение от 11 апреля 2012 г. № 190-р опубликовано на сайте правительства.

Ранее И.Якубовитч занимал должность заместителя генерального директора Аграрного фонда.

Напомним, 2 апреля 2012 г. Кабинет министров Украины освободил Сергея Хорошайлова от должности генерального директора Аграрного фонда. С.Хорошайлов был назначен на эту должность 20 июня 2011 г. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности гендиректора Аграрного фонда.