К 2020 году завершится информационное наполнение госземкадастра

К 2020 году полностью завершится информационное наполнение государственного земельного кадастра.

Об этом в ходе совещания «О внедрении автоматизированной системы государственного земельного кадастра» сообщил председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что сейчас Госземагентство проводит разработку программного обеспечения наполнения госземкадастра, которая будет полностью завершена к 2020 году.

«На данный момент уже фактически завершается формирование картографической основы кадастра. Так, завершена аэрофотосъемка всей территории Украины, на завершающем этапе находится и разработка программного и аппаратного комплекса кадастровой регистрационной системы. И на данный момент в Харьковской области и городе Севастополе проходит опытная эксплуатация пилотной версии программного обеспечения », - сообщил С.Тимченко.

Кроме того, не дожидаясь запуска нового программного продукта, разработанного в рамках сотрудничества со Всемирным банком, Госземагентство разработало и запустило временную переходную автоматизированную регистрационную систему: с января 2012 года каждый заявитель может через сайт ведомства отследить судьбу своего заявления - достаточно ввести номер заявки и последние четыре цифры идентификационного кода.

«Кроме того, до декабря 2012 года будет создан, а с января 2013 года - введен в пользование кадастровый веб-портал, через который граждане смогут получать информацию о земельных участках. Также веб-портал станет наглядной доской объявлений, на которой можно будет получить всю необходимую информацию о земельных участках, выставляемых на торги и посмотреть их на карте », - отметил С.Тимченко.