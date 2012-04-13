В Украине разработают продбаланс производства и потребления сельхозпродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено в течение двух лет разработать продовольственный баланс производства и потребления сельскохозяйственной продукции и гармонизировать ее производство со стандартами Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова министра Николая Присяжнюка.

«Сезонное колебание цен на сельскохозяйственную продукцию побуждает правительство и Минагрополитики совместно с Министерством экономики проводить работу по отработке балансов прогноза потребления, производства и экспортного потенциала. За два года совместными усилиями мы сможем прийти к цивилизованным прогнозным балансам и определить ценовую ситуацию и, соответственно, доходы сельхозпроизводителя », - сообщил министр.

Кроме того, для разработки баланса производства и потребления необходима срочная стандартизация производства сельскохозяйственной продукции и гармонизация стандартов в соответствии с требованиями Европейского Союза.

«Мы видим, что украинская сельскохозяйственная продукция, особенно зерновая группа, пользуется большим спросом на мировом рынке, поэтому для усиления позиций нашего государства мы должны быть стабильными поставщиками и, в первую очередь, прогнозируемыми. Поэтому разработка продовольственного баланса является нашей приоритетной задачей», - подчеркнул Н.Присяжнюк.