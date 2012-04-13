Украина проведет переговоры с Беларусью о снятии ограничений на экспорт пива

Украина 18 апреля проведет переговоры с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» о снятии ограничений на экспорт украинского пива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня на совещании по вопросам экспорта украинского пива на белорусский рынок.

«На 18 число мы договорились, что пройдет встреча в Минске с руководителем "Белгоспищепрома". Нам нужно качественно поработать над аргументацией, что украинская продукция находится в неконкурентных условиях, ограничение минимальных цен (на пиво – УНИАН) дает больше преимуществ одним производителям, чем другим», - сказал П.Порошенко.

По его словам, во встрече примут участие представители Минэкономторговли, Минагропрода, а также компании производители.

П.Порошенко отметил, что ожидает по результатам встречи быстрых и компромиссных решений, которые обеспечат резкий рост поставок украинской продукции в Беларусь.

Как сообщил П.Порошенко, по данным министерства, потери из-за ограничения экспорта данной продукции в Беларусь оценивается в 12 млн долл. в 2011 году.

«Мы будем бороться за каждый миллион экспорта украинского производителя», - подчеркнул П.Порошенко. Он добавил, что Украина на сегодняшний день имеет отрицательное сальдо в торговле с Беларусью. При этом министр отметил, что Украине будет сложно оспаривать установленные ограничения в виде минимальных цен, поскольку, по словам белорусской стороны, все соглашения, которые касаются минимальных цен, были добровольными.

«Наша позиция - мы не будем мириться ни с какими ограничениями, которые ставят украинского производителя в неконкурентные условия», - подчеркнул П.Порошенко.

Он отметил, что на сегодняшний день между позициями украинской и белоруской сторон нет серьезных разногласий, и проводится работа по взаимному доступу производителей обеих стран на их рынки. Относительно снятия ограничений на экспорт украинского пива в Беларусь П.Порошенко считает, что ограничения должны быть или существенно уменьшены на переходном этапе, или сняты сразу. «Я убежден, что это на сегодняшний день в интересах национальных экономик и в интересах народов наших стран», - сказал П.Порошенко.