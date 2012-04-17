Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня планирует посетить Россию для переговоров о торговых отношениях между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам в Иордании П.Порошенко подтвердил, что его ожидают с визитом в Москве.

Он сообщил, что сегодня планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с Главным санитарным врачом РФ Геннадием Онищенко.

Предполагается, что П.Порошенко прибудет в Москву после обеда.

По завершении переговоров с Г.Онищенко в 18.00 по киевскому времени запланирована совместная пресс-конференция.

Как стало известно УНИАН, не исключено, что П.Порошенко проведет переговоры с министром экономического развития Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля сам П.Порошенко на пресс-конференции в Киеве заявил, что намерен 17 апреля посетить Москву для переговоров об урегулировании поставок украинского сыра в Россию.

8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже россйская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров П.Порошенко с Г.Онищенко, было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

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