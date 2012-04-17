«Мироновский хлебопродукт» в первом квартале увеличил продажи курятины

Один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции - холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в первом квартале 2012 года увеличил продажи своей профильной продукции - куриного мяса - до 85,04 тыс. тонн с 84,3 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года, говорится в биржевом сообщении компании.

При этом средняя цена реализации одного килограмма куриного мяса в январе-марте текущего года выросла до 16,75 грн с 12,83 грн за первый квартал 2011 года.

Экспорт курятины за этот период вырос до 10 тыс. тонн, что на 70% превысило показатель первых трех месяцев 2011 года.

Продажи подсолнечного масла в первом квартале составили 42,562 тыс. тонн при средней цене продажи 1,085 тыс. долл. США за тонну. В январе-марте 2011 года компания продала 45,9 тыс. тонн подсолнечного масла по средней цене 1,306 тыс. долл./тонна.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра».

В прошлом месяце МХП сообщил об увеличении в 2011 году чистой прибыли до 259 миллионов долларов, что на 20% превысило показатель 2010 года. Валовой доход компании в 2011 году, благодаря росту продаж куриного мяса, вырос до 1,229 миллиарда долларов с 944 миллионов долларов в 2010 году.

Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 миллионов долларов с 325 миллионов долларов в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

Продажи МХП профильной продукции - куриного мяса - в 2011 году выросли до 370,9 тыс. тонн, что на 12% превысило показатель 2010 года.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.

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