Москва . Три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петро Порошенко.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

«Сегодня принято решение, то, что зависело от власти обоих государств – выписаны требования к производителю, и мы сказали, что ограничения при соблюдении этих требований к поставкам продукции в РФ сняты», - сказал П.Порошенко.

По его словам, дальше дело за производителем, который должен осуществлять соответствующий контроль за качеством.

Как сказал П.Порошенко, украинская сторона будет гарантировать выполнение плана мероприятий производителями.

Он подчеркнул, что каждая партия сыра, которая будет отправляться на российский рынок, будет отдельно контролироваться.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО сообщил, что три вышеупомянутых предприятия поставляли 60% всего объема сыра из Украины на российский рынок.

Также П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

«Мы договорились о графике последующих проверок. На следующей неделе «Дубномолоко» должно принять соответствующую делегацию российской стороны», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что после того, как Украина будет готова принять инспекции на других предприятиях, туда также прибудут российские специалисты.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны Российской Федерации будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

9 апреля главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с 10 апреля специалисты Роспотребнадзора снова направятся в Украину для проверки предприятий, производящих сыр, в частности, «Пирятинского сырзавода» и ЧП КФ «Прометей».

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