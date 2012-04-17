Онищенко: у меня есть все анализы о наличии пальмового масла в украинских сырах

Москва. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявляет, что именно наличие пальмового масла в украинских сырах стало причиной закрытия российского рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Москве.

Г.Онищенко подчеркнул, что у него есть все анализы, свидетельствующие о наличии пальмового масла в украинских сырах.

В то же время он отметил, что специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки украинских предприятий видели пустые склады, так как эта продукция перестала производиться.

По его словам, та продукция, которая поставлялась на российский рынок, имела в своем составе пальмовое масло.

«И сейчас первая партия, которая будет изготовлена, перед тем, как попасть на нашу таможенную территорию, будет проверяться на пальмовое масло или, точнее, растительное», - сказал Г.Онищенко.

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