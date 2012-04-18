ЧП за западе США: от холеры погибли более 10 тыс. перелетный птиц

Более 10 тыс. перелетных птиц погибли от птичьей холеры на западе США.

Как передает ИТАР-ТАСС, данная форма заболевания передается только между пернатыми и не представляет угрозы для человека.

Орнитологи и ветеринары предупредили фермеров о возможности падежа домашней птицы и на время эпидемии рекомендовали карантин, сообщило нью-йоркское радио.

Тем не менее эксперты считают, что угроза эпидемии, скорее всего, миновала. Возможны лишь отдельные случаи гибели перелетных птиц в районах болот и лесных озер, где они гнездятся в брачный период весной. Эту территорию площадью 23 тыс. га на границе между штатами Калифорния и Орегон облюбовали ныне более 2 млн пернатых.

В этом году эпидемия птичьей холеры, которая в США фиксируется практически ежегодно, особенно сильна. Орнитологи объясняют это недавней засухой и исключительно теплой зимой. Многие лесные болота и озера высохли. Поэтому близ сохранившихся водоемов наблюдается значительная концентрация пернатых, что создает благоприятные условия для распространения птичьей холеры.