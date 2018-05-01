Россия стирает с "сырной кампании" политическую плесень

Россия сбавляет темпы «сырной войны», которую она объявила Украине. Таков результат переговоров в Москвеминистра экономического развития и торговли Украины Петро Порошенко и главы Роспотребнадзора РФ Геннадия Онищенко.

Трем из семи украинских заводов разрешены поставки сыра в Россию - ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская область).

Но в каждой партии отдельной проверкой продолжится поиск пальмового масла, которое не смогли выявить ни украинские лаборатории, ни европейские, ни, кстати, российские. Хотя Онищенко в очередной раз заявил, что именно наличие пальмового масла в украинских сырах стало причиной закрытия российского рынка. Причем подчеркнул, что результаты соответствующих анализов есть у него в наличии.

«И сейчас первая партия, которая будет изготовлена, перед тем, как попасть на нашу таможенную территорию, будет проверяться на пальмовое масло или, точнее, растительное», - сказал Онищенко.

Здесь нельзя не упомянуть, что глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк после проверки специалистами Роспотребнадзора «Гадячсыра» заявил, что «в ходе инспектирования… компонентов, содержащих растительные жиры, не выявлено, и об этом говорится в акте рабочей группы. На заводе производятся на самом деле масло и твердый сыр». По его словам, основные замечания Роспотребнадзора касались разногласий в технологии приготовления сыра, что «не касается качества, а касается нестыковок в законодательстве. Мы согласны с тем, что у нас есть разногласия в технологии производства и тем предприятиям, которые хотят экспортировать свою продукцию на территорию РФ, необходимо гармонизировать наши требования к производству сыров с российским законодательством».

Но, несмотря на такие подробности, на последних переговорах в Москве придти к общему знаменателю все же удалось. «Сегодня принято решение, то, что зависело от власти обоих государств – выписаны требования к производителю, и мы сказали, что ограничения при соблюдении этих требований к поставкам продукции в РФ сняты», - сказал Порошенко на брифинге в Москве. По его словам, дальше дело за контролем качества со стороны производителя. А для спокойствия россиян будет установлено видеонаблюдение за всеми этапами производственного процесса. Также вводится соответствующая маркировка, которая позволит четко идентифицировать продукцию производителя и защитит от подделок. Впрочем, такая вещь как камеры видеонаблюдения на украинских предприятиях вызывают вопросы не только о сохранении коммерческой тайны и рецептуры (простите за утрирование), но и о том, что Украина, исходя из прецедента, теперь вправе требовать установки аналогичных камер на российских предприятиях, производящих пищевую продукцию, которая ввозится к нам.

По словам Порошенко, сырная продукция составляет 20% от всего экспорта украинского агропромышленного комплекса. В свою очередь Онищенко подчеркнул, что три вышеупомянутых предприятия поставляли 60% всего объема сыра из Украины на российский рынок. То есть, принятое решение на данном этапе выгодно обеим сторонам.

Договорились и о том, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым пока запрещен экспорт в РФ. «Мы договорились о графике последующих проверок. На следующей неделе «Дубномолоко» должно принять соответствующую делегацию российской стороны», - сказал Порошенко, добавив, что после того, как Украина будет готова принять инспекции на других предприятиях, туда также прибудут российские специалисты.

Кроме того, Украина предоставит Роспотребнадзору перечень лабораторий на своей территории, которые будут контролировать качество сыров, поставляемых на российский рынок. Кстати, все они имеют европейскую аккредитацию.

Порошенко подчеркнул, что сертификаты, выдаваемые такими лабораториями, российская сторона обещала признавать. Также установлен перечень критериев, по которым будет осуществляться проверка сыров. Он пообещал, что наша страна реализует весь комплекс необходимых мер, чтобы обеспечить российского потребителя качественной, надежной и вкусной продукцией.

Вот такой «сырный» разговор получился в Москве. А пока вопрос решался, украинский молочный бизнес, по оценке экспертов, ежемесячно недополучал более 26 млн долларов. Россия является самым крупным импортером сыра для Украины. В 2011 году наша страна поставила в РФ 68,5 тыс. т сыров - 18% всего объема импорта этой продукции на российский рынок. Лидером по поставкам была Беларусь - почти 100 тыс. т (около 27% импорта). И еще один очень важный момент: «сырная война» - это не только денежные потери. Это еще и очень показательная антиреклама, которая не останется незамеченной не только российскими потребителями, но и гурманами в других странах, куда поставляется наш сыр.

Собственно, для людей, разбирающихся в тонкостях торговых войн, в целом все понятно: та скорость, с которой был разрешен "сырный" вопрос, свидетельствует, что основой проблемы была политическая подоплека. Специалисты намекают, что если бы речь на самом деле шла о качестве продукта, то устранить все негаразды за такой срок нельзя. Так, может, пора украинским экспортерам усиленно заняться переориентированием сбыта своей продукции, раз соседний «сыроед» в который раз продемонстрировал способность переводить экономическое сотрудничество в политическое русло. Иначе Украина вряд ли сможет обезопасить себя от обвинений в "политической некачественности продуктов"...

Елена Быстрицкая (УНИАН)

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