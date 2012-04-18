Госземагентство будет отстаивать снятие моратория на продажу сельхозземель после 2013 года

Государственное агентство земельных ресурсов будет отстаивать снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения после 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Госземагентства Артем Кадомский сегодня в ходе круглого стола «Земельная реформа в Украине: как ее видят и чего от нее ждут украинские граждане?», проведенного Центром Разумкова.

“Продление моратория после 2013 года мы никак не можем поддержать и будем отстаивать позицию его снятия после 2013 года», - сказал он.

А.Кадомский напомнил, что ключевой закон для введения свободного рынка земли - «О рынке земель» - при рассмотрении парламентом во втором чтении был отправлен на доработку.

Первый зампредседателя ведомства сообщил, что агентство работает над новой версией данного закона.

Он отметил, что в условиях предвыборной кампании принятие закона о рынке земель нецелесообразно, поскольку в него могут войти политические лозунги, которые в итоге негативно отразятся на рынке.

Первый зампредседателя Госземагентства считает, что сегодня следует сосредоточиться на принятии законов о размежевании земель государственной и коммунальной собственности, установлении границ населенных пунктов, а также о земельных аукционах.

По словам А. Кадомского, на сегодня нельзя сказать, земельная реформа в той форме, в которой ее предлагают, поддерживается сельским населением и обществом в целом. Среди причин этого — недоверие к власти, а также множество спекуляций в отношении рынка земель.

Он добавил, что рынок земель сегодня существует, в оборот включено большинство земель, однако часть его — теневая, часть земли обрабатывается без каких-либо документов.

А.Кадомский считает, что мораторий и теневой рынок земли поддерживают люди с большими деньгами, которые лоббируют свои интересы. Он назвал ситуацию, в которой крестьяне не могут распоряжаться своей землей, новой формой крепостничества.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.

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