Кабмин отменил обязательную голографическую защиту акцизных марок

Кабинет министров отменил обязательную голографическую защиту марок акцизного налога.

Соответствующее постановление было принято сегодня, 18 апреля, во время заседания правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра юстиции Александра Лавриновича.

Министр уточнил, что речь не идет об отмене марок акцизного налога нового образца с усовершенствованными элементами защиты. Речь идет лишь об отмене обязательной голографической защиты акцизных марок.

По словам А.Лавриновича, постановление Кабмина было принято в связи с тем, что сегодня отношения, связанные с применением обязательной голографической защиты документов и групп товаров, больше не являются предметом государственного регулирования.

Министр напомнил, что с целью уменьшения финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования в 2011 году был принят ряд актов относительно отмены обязательного применения голографической защиты документов и групп товаров. В частности, был принят Указ Президента Украины от 3 марта 2011 года № 264 «О признании утратившими действие некоторых указов Президента Украины» и принято постановление Кабинета министров Украины от 9 февраля 2011 года № 86 «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами и признании утратившими действие некоторых постановлений Кабинета министров Украины».

Таким образом, учитывая отмену обязательной голографической защиты документов и групп товаров, Кабинет министров согласовал постановления, которыми регулируются вопросы использования голографического защитного элемента для защиты марок акцизного налога, с другими нормативно-правовыми актами, объяснил министр юстиции.

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