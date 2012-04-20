Роспотребнадзор 23 апреля проверит очередной украинский сырзавод

Москва. Специалисты Роспотребнадзора 23 апреля проверят украинский сырзавод «Дубномолоко».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Мы проверили три украинских завода. На следующей неделе в понедельник выедем на «Дубномолоко», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины Петро Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

«Мы договорились о графике последующих проверок. На следующей неделе «Дубномолоко» должно принять соответствующую делегацию российской стороны», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что после того, как Украина будет готова принять инспекции на других предприятиях, туда также прибудут российские специалисты.

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