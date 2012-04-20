Завтра в Украине ожидаются дожди, местами грозы, днем до 18° тепла

Завтра днем в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в Карпатах, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 13-18°, в восточных областях и Крыму до 22°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

В Киеве и Киевской области 21 апреля сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременные дожди местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 5-10°, днем 13-18°; в столице ночью 8-10°, днем 15-17°.