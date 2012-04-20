В Херсонской области на рынке обнаружено мясо, зараженное трихинеллезом

В Херсонской области на рынке села Новокаховка Бериславского района ветеринарная служба обнаружила 5 туш свиней, зараженных трихинеллезом.

Под подозрением на заболевание оказались 60 жителей двух сел области, сообщили УНИАН в Главном управлении ветеринарной медицины в Херсонской области.

Государственная ветеринарная служба проводит в регионе профилактические мероприятия: обход дворов для отбора проб крови от восприимчивых к трихинеллезу животных - свиней, собак и кошек.

Справка УНИАН. Трихинеллез - гельминтоз, характеризующийся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а при тяжелом течении - поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Возможен смертельный исход. Червь может поражать любые виды млекопитающих.