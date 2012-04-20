Украина и Турция ведут консультации по вопросу торговли агропродукцией - Пятницкий

Украина и Турция в рамках двусторонних переговоров о свободной торговле проводят консультации по вопросу торговли аграрной продукцией.

Об этом УНИАН сообщил Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«Пока мы проводим лишь консультации по этому вопросу», - сказал В.Пятницкий.

Он отметил, что вопрос находится в режиме рабочего обсуждения и какие-либо выводы и заключения о результатах делать слишком рано.

В.Пятницкий также сообщил, что очередной, третий раунд переговоров о свободной торговле с Турцией планируется провести в середине мая.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года Украина и Турция начали переговоры о создании зоны свободной торговли.

Первые два раунда переговоров прошли 5-7 декабря 2011 г. и 15-18 апреля 2012 г.

В результате налаживания свободной торговли стороны рассчитывают на увеличение товарооборота до 20 млрд долларов до конца 2015 года и до 40 млрд долларов - до конца 2020 года.

***По информации некоторых СМИ, Анкара в ходе переговоров с Украиной о зоне свободной торговли высказала неготовность открыть свой рынок для украинской аграрной продукции и настаивает лишь на либерализации поставок промышленных товаров.