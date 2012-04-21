Завтра в Украине ожидается теплая, но дождливая погода

Завтра, 22 апреля, в Украине ожидается теплая, но дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью в западных областях и Крыму небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков; днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 15-20°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 3-8°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 5-10°, днем 15-20°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°.