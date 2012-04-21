Беларусь может отменить ограничение на поставки украинского пива уже в мае

Действующие ограничения для украинских производителей пива по входу на белорусский рынок с высокой вероятностью будут отменены уже в мае.

Как сообщает пресс-служба «Белгоспищепрома», об этом сообщил председатель концерна Иван Данченко.

«Одним из ближайших результатов проведенных консультаций с украинской стороной с высокой вероятностью станет отмена административных барьеров для украинских производителей пива по входу на белорусский рынок», - сказал И.Данченко.

Но при этом, по его словам, белорусская сторона будет отслеживать ценовую политику украинских экспортеров.

«Мы открываем свой рынок, но будем отслеживать ценовую политику украинских экспортеров. Факты демпинга будут пресекаться. Украинское пиво в Минске не должно стоить дешевле, чем в Киеве. Если продается дешевле, значит, мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией», - подчеркнул И.Данченко.

Ожидается, что решение о снятии ограничений в двусторонней торговле между Беларусью и Украиной будет окончательно принято на заседании межправительственной комиссии, которое запланировано на май.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Минске находилась делегация из Киева во главе с заместителем министра экономического развития и торговли Украины Владимиром Павленко. Главной темой двусторонних консультаций, состоявшихся в МИД, концерне «Белгоспищепром» и Государственном таможенном комитете Беларуси, стала минимизации ограничений в двусторонней торговле. Как наиболее чувствительные были обозначены вопросы экспорта украинского пива на белорусский рынок и поставок белорусской мясомолочной продукции на рынок Украины.

Справка УНИАН. Импорт пива из Украины в Беларусь был ограничен в конце 2010 года, когда отечественные антимонопольные органы констатировали факт демпинга со стороны украинских производителей. Постановлением Совета министров № 1860 от 21 декабря 2010 года была установлена процедура лицензирования и согласования минимальной цены вхождения украинского пива на белорусский рынок. Таким образом, объем продаж украинского пива в Беларуси в 2011 году снизился до 6 млн долларов с 18 млн долларов в 2010 году.