Госземагентство предлагает отменить лицензии в сфере землеустройства и оценки земель

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает отменить лицензирование хозяйственной деятельности в сфере землеустройства и оценки земель, и ввести сертификацию данных видов работ.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно дерегулирования хозяйственной деятельности по проведению работ по землеустройству и землеоценочных работ), обнародованном на сайте ведомства.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект разработан с целью создания правовой возможности для выполнения задач, поставленных Национальным планом действий на 2012 год, с целью дерегулирования хозяйственной деятельности в сфере землеустройства и оценки земель, и отмены лицензирования хозяйственной деятельности с введением новой более либеральной модели государственного регулирования, базирующейся на оценке способности специалистов выполнять соответствующие работы (сертификации).

Реализация законопроекта позволит ограничить государственное регулирование хозяйственной деятельности в сферах землеустройства и оценки земель, стимулировать свободную конкуренцию на соответствующих рынках, улучшить эффективность производства и способствовать защите прав потребителей услуг исполнителей работ по землеустройству и оценочной деятельности.

Согласно законопроекту, проект землеустройства по отводу земельного участка разрабатывается по заказу граждан субъектами хозяйствования, которые являются исполнителями работ по землеустройству согласно закону, в сроки, которые обуславливаются соглашением сторон.

При этом цена земельного участка определяется по экспертной денежной оценке, которая проводится субъектами хозяйствования, являющихся исполнителями работ по экспертной денежной оценке земельных участков согласно закону.

Планируется, что разработчиками документации по землеустройству будут включенные в Государственный реестр исполнители работ по землеустройству. В частности, юрлица, обладающие необходимым техническим и технологическим обеспечением и в составе которых работает не менее двух сертифицированных инженеров-землеустроителей; а также физлица - предприниматели, обладающие необходимым техническим и технологическим обеспечением и являющиеся сертифицированными инженерами-землеустроителями.

К полномочиям центрального органа исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов в сфере землеустройства предлагается отнести осуществление сертификации инженеров-землеустроителей, создание Квалификационной комиссии, ведение Государственного реестра исполнителей работ по землеустройству и Государственного реестра сертифицированных инженеров-землеустроителей.

Соответствие документации по землеустройству положениям нормативно-технических документов, государственных стандартов, норм и правил в сфере землеустройства заверяется подписью и личной печатью сертифицированного инженера-землеустроителя, который отвечает за качество работ по землеустройству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К 2020 году завершится информационное наполнение госземкадастра