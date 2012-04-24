МЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках на Закарпатье

На Закарпатье управление МЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках и опасности схождения лавин.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в УМЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по информации Закарпатского центра гидрометеорологии, сейчас в регионе действует штормовое предупреждение по поводу повышения уровней воды на реках. По данным синоптиков, из-за значительных осадков ожидается повышение уровня воды над нулевой отметкой на 0,5-1,5 м на р.Тиса на участке Б.Бичков-Вилок. Также ожидается повышение уровней воды на 1-2 м в нижних течениях реки Боржава.

Также 24-25 апреля на высокогорье из-за оттепели сохраняется опасность схождения лавин.