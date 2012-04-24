Завтра в Украине пройдут небольшие дожди, днем до 24° тепла

25 апреля на территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях Украины ночью местами пройдет небольшой дождь, днем ожидаются сильные дожди, кое-где грозы и порывы южного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

На остальной территории без осадков, только ночью в Черниговской, Сумской, а днем в Житомирской, Винницкой областях пройдет небольшой дождь, местами гроза; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 6-11°, днем 19-24°, на побережье морей местами 15-18°.

В Киеве и области осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 19-24°. По г. Киеву температура ночью 8-10°, днем 21-23°.