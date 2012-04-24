Правительство установило селянам госдотации за выращивание КРС

За выращивание молодняка крупного рогатого скота селяне будут получать бюджетные дотации в зависимости от возраста скота.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение принято Кабинетом министров 23 апреля.

Согласно документу, дотация будет выплачиваться за содержание молодняка КРС, который на момент подачи физическими лицами соответствующих документов достиг определенного возраста, в размере: молодняк КРС в возрасте от 3 до 5 месяцев – 250 грн. за голову; от 6 до 8 месяцев – 500 грн. за голову; от 9 до 11 месяцев (включительно) – 750 грн. за голову.

Так, для получения дотации крестьяне должны подать в сельские, поселковые или районные советы лишь копии своего паспорта, идентификационного кода, паспортов КРС и номер счета в банке.

Для перечисления средств можно будет воспользоваться счетом, который открыт для получения возмещения понесенных расходов за вес приобретенного скота.

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