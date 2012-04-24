Пирятинский сырзавод в 1-ом квартале получил прибыль против убытка годом ранее

Пирятинский сырзавод (Пирятин, Полтавская обл.) в январе-марте 2012 года получил 10,93 млн грн прибыли против 1,06 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на 1 апреля 2012 года оборотные активы предприятия составили 254,846 млн грн, долгосрочные обязательства — 91,328 млн грн, собственный капитал — 218,725 млн грн, уставный капитал — 13,35 млн грн.

Справка УНИАН. Пирятинский сырзавод входит в состав холдинга «Молочный альянс».

АО «Молочный альянс» создано в июне 2006 года и объединяет Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Яготинский маслозавод, Золотоношский маслодельный комбинат, «Варвамаслосырзавод», а также сбытовые предприятия «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон».

В 2011 году Пирятинский сырзавод уменьшил чистую прибыль против 2010 года в 9 раз — до 5,5 млн грн.

2010 год завод закончил с чистой прибылью 50,141 млн грн.

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