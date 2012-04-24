Чистой воды победа - такими словами можно подытожить результаты необычного исследования, проведенного украинским Институтом потребительских экспертиз. Специалисты этой организации закупили и протестировали образцы самых популярных в мире… водочных эко-брендов, чтобы выяснить, насколько заявленные ими уникальность происхождения и высокое качество продукта соответствуют действительности. Результаты независимого исследования превзошли самые смелые ожидания.

Эко-продукты уверенно завоевывают любовь потребителей во всем мире. На своих столах люди хотят видеть именно природные и экологически чистые продукты. Не является исключением и водка. Что же такое эко-водка? И чем она отличается от обычных?

Как раз на эти вопросы и ответили специалисты Института потребительских экспертиз, которые провели тщательное исследование:

- Идею протестировать модную ныне категорию эко-водок нам подсказали журналисты, - говорит директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобрывец. - В обычных торговых точках за рубежом мы закупили образцы продукции, среди которых была Purity vodka (Швеция), Square One vodka (США), Fair vodka (Франция), а также украинскую «Мороша Джерельна». Для чистоты эксперимента образцы передали в две разные, но одинаково авторитетные организации: Украинский НИИ спирта и биотехнологий, а также Испытательная лаборатория исследований химико-биологических и радиологических факторов государственного НИИ «Ресурс». Причем ни те, ни другие не знали, какие именно марки водки они проверяют.

Эксперты оценивали физико-химические и органолептические показатели (т.е. вкус, запах продукта), внешний вид (упаковка, маркировка) по десятибалльной шкале. Учитывался и такой показатель, как соотношение цена-качество.

Результаты приятно удивили. Практически все мировые эко-бренды действительно получили высокие оценки (не ниже восьми баллов). Но лучший результат показал именно украинский продукт - «Мороша Джерельна». Это единственная водка в мире, которая производится на основе горной минеральной воды, добываемой в Карпатах, на территории биосферный заповедник «Восточные Бескиды». По мнению экспертов, именно уникальной чистой воде водка «Мороша» обязана своим особенным вкусом и уверенной победой в независимом тестировании.

Таблица результатов исследования: