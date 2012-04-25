Завтра в Украине потеплеет до 25°

26 апреля по Украине будет сохраняться переменная облачность, потеплеет до 25°. В западных, Житомирской, Винницкой областях ночью ожидается дождь, местами сильный, кое-где гроза, днем прекращение осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 5-10°, днем - 16-21°; в Карпатах ночью - 1-6° тепла, днем - 7-12°.

На остальной территории без осадков, только в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы; ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью - 8-13°, днем - 20-25°, на побережье морей и в горах Крыма - 16-21°.

По Киевской области переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 20-25°.

По Киеву переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 21-23°.