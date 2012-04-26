Москва. Роспотребнадзор завершил проверку четвертого украинского предприятия - «Дубномолоко», которое намерено поставлять сыр на рынок Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко.

«Сегодня наши специалисты возвращаются в Москву. Претензии прежние - нарушение технологии производства», - сообщил он.

«Даны рекомендации по устранению нарушений. Что касается возобновления поставок украинской продукции, то это будет сделано в соответствии с достигнутыми договоренностями», - сказал Г.Онищенко.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины Петро Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

Он подчеркнул, что после того, как Украина будет готова принять инспекции на других предприятиях, туда также прибудут российские специалисты.

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