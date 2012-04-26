Мониторинг сельхозземель будет проводить Госземагентство

Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения будет осуществлять Государственное агентство земельных ресурсов Украины.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины «О внесении изменения в пункт 1 Положения о мониторинге земель», принятом 25 апреля т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, постановлением Кабмина от 12 октября 2011 года № 1048 «О внесении изменений в акты Кабинета министров Украины по вопросам деятельности Министерства экологии и природных ресурсов и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины», было внесено изменение в положение о мониторинге земель, согласно которому мониторинг почв на землях сельскохозяйственного назначения проводится Госземагентством в соответствии с утвержденным им положением.

Согласно Земельному кодексу Украины и Закону Украины «Об охране земель», Госземагентство обеспечивает осуществление мониторинга земель.

Вместе с тем, согласно законам «Об охране земель» и «О государственном контроле за использованием и охраной земель», к полномочиям центрального органа исполнительной власти по вопросам аграрной политики относится проведение мониторинга почв земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, согласно положению о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, министерство утверждает положения о мониторинге почв на землях сельскохозяйственного назначения и осуществляет мониторинг этих почв.

В пресс-службе пояснили, что данная коллизия между изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров Украины от 12 октября 2011 года № 1048, и действующим законодательством возникла в связи с тем, что проект упомянутого постановления был разработан Минприроды в период, когда Президентом Украины не были окончательно определены функции и полномочия центральных органов исполнительной власти в рамках административной реформы.

Таким образом, постановление «О внесении изменения в пункт 1 Положения о мониторинге земель» приводит в соответствие постановление Кабинета министров Украины от 20 августа 1993 года № 661 «Об утверждении Положения о мониторинге земель» с вышеупомянутыми актами законодательства.

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