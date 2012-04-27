Укргеодезкартография реформируется в управление Госземагентства

Укргеодезкартография проходит процедуру ликвидации, ее функции будет выполнять Управление топографо-геодезической и картографической деятельности Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в агентстве уже создано данное управление численностью 20 человек.

В пресс-службе отметили, что распоряжением правительства Министерству аграрной политики и продовольствия для выполнения общегосударственных топографо-геодезических и картографических работ, демаркации и делимитации государственной границы переданы 23,5 млн грн бюджетных средств. Эти назначения были предусмотрены в 2012 году Министерству экологии и природных ресурсов в общем фонде государственного бюджета. Также осуществлено перераспределение расходов в сумме 615 тыс. грн от Минагрополитики в Госземагентство, в том числе на оплату труда - 485 тыс. грн.

В ведомстве отметили, что эти средства позволят должным образом организовать топографо-геодезические и картографические работы, проводить демаркацию и делимитацию государственной границы.

В Госземагентстве напомнили, что в прошлом году соответствующим указом Президента Украины полномочия центрального органа исполнительной власти по вопросам топографо-геодезической и картографической деятельности передавались от Минприроды в Минагрополитики. Недавно глава государства эти функции возложил на Госземагентство Украины.