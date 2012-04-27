Украина уже экспортировала 17,4 млн тонн зерна, в планах - еще 8,5 млн тонн

Объем экспортированного Украиной зерна с начала текущего маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 - 30 июня 2012 гг.) уже составил 17,4 млн тонн, при этом до конца МГ планируется экспорт еще около 8,5 млн тонн.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк газете «Урядовый курье» от 27 апреля т.г.

«С начала маркетингового года фактически проэкспортировано 17,4 млн тонн. В частности, пшеницы - 4,3 млн тонн (продовольственной - 2,4 млн), ячменя - 2,3 млн и кукурузы - 10,6 млн. Согласно балансу, возможности экспорта до конца МГ оцениваются в 8,5 млн тонн», - отметил министр.

По его словам, переходящие запасы зерновых на начало нового МГ, в зависимости от темпов их экспорта до конца текущего года, могут составить до 11 млн тонн. Министр считает, что такие объемы переходящих запасов обусловят сохранение ценовой ситуации и на рынке зерновых, и на рынке хлеба и хлебопродуктов.

По оценкам Минагропрода, по прогнозам, урожай в 2012 году может составить 45-50 млн тонн. Таким образом, предложение зерновых в следующем МГ можно прогнозировать в пределах от 54 до 61 млн тонн. А при потребности внутреннего потребления в 2012/2013 МГ - 27,6 млн тонн, конечные запасы зерна в 2012/2013 МГ снизятся до традиционных 6 млн тонн.

Прогнозируемые объемы экспорта зерновых культур в 2012/2013 году оцениваются в объемах от 20-25 млн тонн. Из указанных возможных объемов экспорта пшеница может составлять от 6-10 млн тонн, кукуруза - 11,5-12,5 млн тонн, ячмень - 3,7 млн тонн.

«Поэтому, следующий зерновой год будет весьма непростым - прогнозируемые объемы экспорта требуют координации работы и мобилизации ресурсов всех звеньев продвижения зерна от производителя к внешним потребителям», - резюмировал Н.Присяжнюк.

Министр отметил, что в условиях увеличения урожая зерновых одной из важных проблем является хранение собранного урожая. Объем ныне действующих сертифицированных элеваторов составляет около 32 млн тонн, а существует необходимость в строительстве еще 30 млн тонн дополнительных площадей. Следовательно, необходимо дополнительно возвести 200 линейных и 2 портовых элеватора.

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