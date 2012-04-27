Ограничения ветслужбы одной из стран действует на всей территории ТС - поясняет РФ

Временные ограничения ветеринарной службы одной из стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана на ввоз подконтрольной продукции из третьих стран будут автоматически распространяться на две другие страны.

Об этом УНИАН сообщили в Россельхознадзоре (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору) по итогам встречи руководства ветеринарных служб стран Таможенного союза.

«Достигнуты договоренности о том, что при введении одной из сторон временных ограничений на ввоз подконтрольных грузов из третьих стран на территорию Таможенного союза, эти ограничения будут автоматически распространяться на всю территорию Таможенного союза, а также о том, что сторона, введшая ограничения, должна оперативно размещать информацию о причинах, по которым они введены, на своём официальном интернет-сайте в режиме ограниченного доступа, а также в письменной форме оповещать об этом две другие стороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же процедура информирования будет действовать при снятии ограничений.

Кроме этого, российская сторона предложила перейти от ветеринарных сертификатов, оформляемых при перемещении подконтрольных товаров с территории одного государства-члена Таможенного союза на территорию другого государства-члена в бумажной форме, к ветеринарным сертификатам в электронной форме. Как известно, система электронной сертификации используется в Новой Зеландии, Европейском союзе, США и Бразилии.

Российская сторона по поручению других государств-участников Таможенного союза подготовит проект нормативного документа Таможенного союза по использованию электронной сертификации подконтрольных товаров, перемещаемых по его территории.

Стороны также согласились с необходимостью рассмотрения вопроса о разработке нормативного документа о порядке контроля за поднадзорными товарами, ввезенными из третьих стран на территорию одной из государств-членов Таможенного союза, прошедшими процедуру таможенного оформления и впоследствии перемещаемыми между государствами-членами Таможенного союза.