Кабмин выделил 1 млрд грн дотаций селянам на выращивание КРС

Кабинет министров выделил 1 млрд грн на дотации на выращивание крупного рогатого скота в частном секторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк по итогам правительственного заседания, состоявшегося сегодня.

«Сегодня было обнародовано постановление относительно дотации на поддержку крупного рогатого скота, в первую очередь, молочного стада в частном секторе. Я уверен, что данная дотация даст возможность нам мотивировать увеличение поголовье у населения и увеличение производства говядины... Предусматривается выплата в размере 1 млрд грн для компенсации расходов на содержание коров и телят в течение года», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 23 апреля принял постановление, согласно которому дотация будет выплачиваться за содержание молодняка КРС, который на момент подачи физическими лицами соответствующих документов достиг определенного возраста, в размере: молодняк КРС в возрасте от 3 до 5 месяцев – 250 грн за голову; от 6 до 8 месяцев – 500 грн за голову; от 9 до 11 месяцев (включительно) – 750 грн за голову.

Так, для получения дотации селяне должны подать в сельские, поселковые или районные советы лишь копии своего паспорта, идентификационного кода, паспортов КРС и номер счета в банке.

Для перечисления средств можно будет воспользоваться счетом, который открыт для получения возмещения понесенных расходов за вес приобретенного скота.