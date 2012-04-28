Агрохолдинг «Кернел» покупкой двух компаний увеличит земельный банк на 57%

Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла и крупный экспортер зерна агрохолдинг «Кернел» заключил опцион на приобретение полного контроля над двумя украинскими аграрными компаниями, что позволит увеличить земельный банк на 57% - до 330 000 гектаров, говорится в биржевом сообщении «Кернел».

Одна из приобретаемых компаний, находящаяся в Хмельницкой области, имеет земельный банк 79 200 гектаров, а вторая – в Полтавской области - с земельными угодьями площадью 40 000 гектаров.

После получения разрешения Антимонопольного комитета на эти сделки «Кернел» заплатит 98 млн долл. США, из которых 61 млн долл. будет выплачено по завершению сделки, а 37 млн – после выполнения продавцами своих обязательств.

После приобретения новых активов вместе с ростом земельного банка «Кернел» также увеличит свои мощности по хранению зерновых до 2,7 миллиона тонн с 325 000 тонн.

Справка УНИАН. «Кернел» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний. Холдинг, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.

Группа «Кернел» вышла на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, продав 36% акций за 221 млн долл. После этого группа несколько раз проводила доразмещение акций, последнее из которых на 142 млн долл. на этой же бирже состоялось в апреле 2011 года.