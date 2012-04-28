Минагрополитики предлагает продлить сроки подачи заявок на компенсацию пересева озимых

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает продлить сроки подачи заявок на компенсацию пересева озимых культур с 20 апреля до 1 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующий проект правительственного постановления «О внесении изменений в Порядок использования в 2012 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для пересева озимых зерновых культур» был передан на рассмотрение Кабинета министров вчера, 27 апреля.

В пресс-службе министерства также сообщили, что по состоянию на 27 апреля проект постановления находился на согласовании в Минфине, Минэкономразвития, Минюсте и у правительственного уполномоченного по вопросам дерегуляции хоздеятельности.

Проект правительственного постановления предусматривает предоставление госпомощи сельскохозяйственным предприятиям, в которых вследствие неблагоприятных погодных условий погибла часть посевов озимых зерновых культур, что позволит сохранить зерновой клин, стабилизировать валовое производство зерна и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Так, основными положениями проекта предусмотрено установление выплаты субсидии на пересев озимых зерновых культур в размере 150 грн на 1 га, продление срока подачи документов в районные комиссии с 20 апреля до 1 мая 2012 года, конкретизация требования относительно посева семенами не ниже второй репродукции, которое относится только к озимым зерновым культурам.

На сегодня аграриями уже поданы заявки на компенсацию пересева 223 тыс. га. Больше всего заявок подано в Херсонской области - на 54 тыс. га, а меньше всего - в Ривненской области - на 100 га.