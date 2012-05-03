В этом году в Украине откроется 6 новых оптовых рынков сельхозпродукции

В текущем году в Украине откроются еще 6 оптовых рынков сельхозпродукции - в Одессе, Запорожье, Херсоне, Мариуполе, Харькове и Днепропетровске.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова начальника отдела инвестиций и инфраструктуры Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Алексея Кузьменкова.

По словам специалиста, сейчас можно наблюдать позитивную динамику по инвестированию в инфраструктурные объекты, в частности, рынки сельхозпродукции.

«В 2009 году был принят Закон «О создании рынков сельскохозяйственной продукции», а с 2010 года уже идет интенсивная работа по сооружению таких рынков. На сегодняшний день статус оптового рынка присвоен 11 субъектам хозяйствования», - отметил А.Кузьменков. Он добавил, что любой производитель может за умеренную плату попасть на оптовый рынок и реализовывать свою продукцию без посредников.

По словам А.Кузьменкова, на построенных рынках «Шувар» во Львове, «Столичный» в Киеве и «Хозяин» в Донецке уже наблюдается положительная динамика цен. «Мы считаем, что эти рынки уже начали выполнять свои функции», - отметил А.Кузьменков.