Дотации на выращивание молодняка КРС начнут выплачивать с 1 июня

Дотации на выращивание молодняка крупного рогатого скота начнут выплачивать с 1 июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Он отметил, что 1 июня планируется провести полную идентификацию крупного рогатого скота в хозяйствах.

«Принято решение в течение мая провести полностью идентификацию крупного рогатого скота ветеринарными службами бесплатно. Мы проведем эту работу в мае и 1 июня приступим к выплате дотаций», - сказал Н.Присяжнюк.

При этом он отметил, что в результате выплаты дотаций поголовье скота может увеличиться на 1 440 тыс. голов. «Мы ожидаем, что произойдет увеличение коров у населения на 670 тысяч голов и одновременно будет проведена поддержка откорма 770 тыс. голов бычков, что обеспечит производство мяса дополнительно в объеме 150 тыс. тонн говядины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 23 апреля принял постановление, согласно которому дотация будет выплачиваться за содержание молодняка КРС, который на момент подачи физическими лицами соответствующих документов достиг определенного возраста, в размере: молодняк КРС в возрасте от 3 до 5 месяцев – 250 грн за голову; от 6 до 8 месяцев – 500 грн за голову; от 9 до 11 месяцев (включительно) – 750 грн за голову.

Так, для получения дотации селяне должны подать в сельские, поселковые или районные советы лишь копии своего паспорта, идентификационного кода, паспортов КРС и номер счета в банке.

Для перечисления средств можно будет воспользоваться счетом, который открыт для получения возмещения понесенных расходов за вес приобретенного скота.

На 1 марта 2011 года общее поголовье КРС в Украине составляло 4,7 млн. голов, из них 1,5 млн. голов – в сельхозпредприятиях.