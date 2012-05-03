Экспорт зерновых из Украины с начала маркетингового года составил 17,8 млн т

Экспорт зерновых из Украины с начала маркетингового года по сегодняшний день составил 17,8 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк.

«На сегодняшний день фактически экспортировано 17,8 млн тонн», - сказал министр.

Он также сообщил, что из этого объема экспорта экспорт пшеницы составил 4,4 млн тонн, из них продовольственной - 2,2 млн тонн, ячменя - 2,3 млн тонн, кукурузы - 11 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, по прогнозам, урожай в 2012 году может составить 45-50 млн тонн. Прогнозируемые объемы экспорта зерновых культур в 2012/2013 году оцениваются в объемах от 20-25 млн тонн. Из указанных возможных объемов экспорта пшеница может составлять от 6-10 млн тонн, кукуруза - 11,5-12,5 млн тонн, ячмень - 3,7 млн тонн.