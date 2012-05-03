В Украине закупочные цены на молоко на 1,5-2% выше прошлого года - Присяжнюк

В Украине на сегодняшний день закупочные цены на молоко на 1,5-2% выше показателя прошлого года. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Те меры, которые правительство приняло – мы объявили тендер на снятие излишней молочной продукции в виде сливочного масла и сухого молока (закупка в Аграрный фонд - УНИАН) – дадут возможность стабилизировать цены. И сегодня уже цены в среднем в сельхозпредприятиях составляют 3,25 грн за 1 литр, что на 2% выше чем в прошлом году, и в частном секторе – 2,2 грн/л, что на 1,5% больше предыдущего года», - сообщил министр.

По мнению Н.Присяжнюка, эти меры позволят, во-первых, снять излишнее молоко, а во-вторых, в осенне-зимний период стабилизировать сезонные колебания цен на молочную продукцию и сливочное масло.