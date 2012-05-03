Беларусь снимает ограничения на импорт украинского пива

Минск. Беларусь снимает ограничения, связанные с доступом на белорусский рынок украинских производителей пива.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам, подводя итоги встречи с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко, первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

«По пиву мы сегодня эту тему закрываем. Там остались небольшие организационные вопросы», - подчеркнул В. Семашко.

Он отметил, что сегодняшнее обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества предваряет запланированное на 17 мая заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы позитивно оцениваем тенденции развития двусторонней торговки. Напомню, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил 6,1 млрд долл. В первом квартале текущего года мы добавили еще 34% к аналогичному периоду прошлого года», - подчеркнул В. Семашко.

В свою очередь министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко отметил, что украинская сторона с удовлетворением приняла информацию о том, что правительство Беларуси приняло решение о снятии всех ограничений по доступу украинских производителей, прежде всего, безалкогольной продукции.

«И с точки зрения ценовых формальностей, и с точки зрения особенностей таможенного оформления. За что мы благодарны нашим белорусским партнерам и коллегам», - сказал П. Порошенко.

Справка УНИАН. Импорт пива из Украины в Беларусь был ограничен в конце 2010 года, когда белорусские антимонопольные органы констатировали факт демпинга со стороны украинских производителей. Постановлением Совета министров РБ № 1860 от 21 декабря 2010 года была установлена процедура лицензирования и согласования минимальной цены вхождения украинского пива на белорусский рынок. Таким образом, объем продаж украинского пива в Беларуси в 2011 году снизился до 6 млн долларов с 18 млн долларов в 2010 году.