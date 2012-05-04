С начала года в бюджеты поступило 22 млн грн возмещения потерь сельхозпроизводства

С начала текущего года в бюджеты разных уровней поступило 22 млн грн в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, с начала текущего года из сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства изъято 473,02 га земель, из них 447,29 га (94,6%) - сельскохозяйственные угодья и 25,73 га (5,4%) - лесные угодья. Начислены потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в сумме 26,6 млн грн, из которых фактически поступило 22 млн грн.

В агентстве отметили, что из поступивших средств на сегодня использовано 18,7 млн грн. Из них на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд использовано 1,2 млн грн, на улучшение сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий - 0,2 млн грн, на разработку рабочих проектов землеустройства по охране земель - 0,5 млн грн, на проведение мероприятий по охране земель - 0,3 млн грн. Также 4,7 млн грн использовано на проведение нормативной денежной оценки земель, 4,6 млн грн - на размежевание земель государственной и коммунальной собственности и 7,2 млн грн - на инвентаризацию земель.