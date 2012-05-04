Более 500 пчелосемей погибло в Запорожье из-за обработки полей неизвестным веществом

Около 509 пчелосемей погибло в Запорожье из-за обработки полей неизвестным веществом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению, для расследования причины гибели пчел создана комиссия. Проведено комиссионное обследование 24 дворов, где погибли пчелы. По словам владельцев пчел, вероятной причиной гибели может быть обработка полей рапса неизвестным веществом. Обследование продолжается.