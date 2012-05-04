В Украине внедряют евромодель контроля качества и безопасности продуктов

В Украине внедряется европейская модель контроля за качеством и безопасностью продуктов. Об этом сообщил председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк в эфире «Радио Эра» FM.

Он отметил, что внедрение новой модели предусмотрено законопроектом «О качестве и безопасности пищевых продуктов», который сейчас передается на рассмотрение в Верховную Раду. Согласно документу, в Украине создается единый компетентный орган, который будет отвечать за соблюдение норм в этой области. «Указом Президента была создана Государственная ветеринарная и фитосанитарная службу, как единственный компетентный орган в области безопасности и качества пищевых продуктов. Однако, до принятия Закона Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в новой редакции каждое министерство, служба и структура, которая сейчас является ответственной в этой сфере, продолжает выполнять свои функции », - отметил И.Бисюк.

Законопроект «О качестве и безопасности пищевых продуктов», который станет основным в этой области, предусматривает ряд существенных изменений. В частности, продолжится процесс гармонизации национального законодательства с требованиями Европейского Союза, что необходимо для подписания соглашения о зоне свободной торговли. Также произойдет упрощение разрешительной системы путем отмены необходимости получения разрешительных документов, которые не влияют на безопасность пищевых продуктов. Однако, по убеждению И.Бисюка, одно из главных изменений заключается в усилении ответственности операторов рынка за нарушение законодательства.

«Уголовная ответственность, предусмотренная этим законопроектом, налагается только тогда, когда следствием будет доказано, что вред здоровью человека был причинен умышленно. В частности, когда на производстве используют те или иные ингредиенты, которые запрещены законодательством и являются опасными для человека », - отметил И.Бисюк.

Также законопроект предусматривает внедрение системы НАССР на всех предприятиях пищевой отрасли в течение двух лет после принятия документа. Благодаря этому, производитель сможет отслеживать безопасность продукции на всех этапах ее изготовления и при условии возникновения каких-либо подозрений отозвать партию с реализации.

Председатель Госветфитослужбы отметил, что для контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов существует вся необходимая научно-техническая база. «Подчеркну, что лаборатории государственной ветеринарной медицины оборудованы лучшим оборудованием среди всех других контролирующих органов. И значительная часть лабораторий имеет европейскую аккредитацию », - отметил глава ведомства.

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