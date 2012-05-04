Около 70% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

По данным на 4 мая озимые зерновые культуры на зерно на площади 5,3 млн га (69% от всей площади озимых) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, погодные условия весеннего периода способствовали улучшению состояния посевов озимых культур.

Из посеянных под урожай 2012 года 8,4 млн га озимых на зерно, всходы получены на площади 7,7 млн га, или 91% (2011 г. - 100%), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 5,3 млн га (69%), слабые и разреженные - 1,6 млн га (21%), погибли посевы (из полученных всходов) на площади около 0,7 млн га (9%). На площади 0,7 млн га (9%) всходы не получены. Часть слабых и изреженных посевов также подлежат пересеву.