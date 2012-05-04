В Украине ежемесячно аннулируют 100 лицензий за продажу подросткам алкоголя и табака.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению, с начала года за нарушение закона субъекты хозяйствования потеряли более 440 лицензий. Им начислено свыше 3 млн. гривен штрафных санкций.

По сравнению с прошлым годом, количество аннулированных лицензий увеличилось втрое. Тогда за продажу несовершеннолетним алкоголя и табака было аннулировано 156 лицензий и начислено более 900 тыс. грн штрафа, отмечают в ГНСУ.

Потерять лицензию можно также за продажу алкогольных и табачных изделий в неопределенных для этого местах, неуплату очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента ее приостановлении, а также по заявлению субъекта хозяйствования. Всего, в 2012 году аннулировано 9,8 тыс. лицензий, добавляют в налоговой.