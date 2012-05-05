Минприроды обещает установить на каждой свалке систему экологического мониторинга

Министерство экологии и природных ресурсов Украины обещает установить на каждой мусорной свалке систему экологического мониторинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экологии Эдуард Ставицкий в ходе селекторного совещания в министерстве, которое провел премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мы будем вносить постановление в правительство о том, чтобы на каждой свалке установить ПЭК, то есть постоянные пункты экологического контроля и мониторинга. Соответственно, мы также хотим ввести систему JPS, которая будет установлена на каждую машину, которая везет мусор», - сказал Э.Ставицкий.

При этом министр отметил, что такие нововведения позволят усилить контроль за несанкционированным вывозом мусора на свалки.

Он предложил начать реализацию пилотного проекта в Киеве.

«Конечно, это очень дорогостоящее мероприятие, но пилотный проект разрешите тогда с Киева начать», - сказал Э.Ставицкий.