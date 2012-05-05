Завтра на западе и севере Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы

Завтра в западных, северных областях Украины и в Винницкой области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-20°; днем 22-27°, на юге и востоке до 30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°.

В Киевской области в воскресенье местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 14-20°, в Днепре в районе Киева 18°.