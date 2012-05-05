Минагрополитики усилит контроль над выращиванием технических культур

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку усилить контроль над использованием земель для выращивания технических культур, чтобы не допускать истощения почв.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, во время селекторного совещания в Минэкологии Н.Азаров сказал: «Хочу обратить ваше внимание на то, что в стране имеет место варварская эксплуатация пашни под технические культуры, и это истощает земли».

При этом он привел пример, что в одном из районов Николаевской области 80% земель засеяны подсолнечником при норме для региона 29%.

Н.Азаров поручил Н.Присяжнюку в течение недели собрать глав областных и районных госадминистраций, которые сверх нормы высевают технические культуры, и провести с ними соответствующую разъяснительную работу.

«Через неделю министр аграрной политики и продовольствия пригласит к себе на совещание тех глав областных госадминистраций, которые не занимаются серьезно этим вопросом, и спросим у них, как они выполняют рекомендации Минагрополитики для поддержания плодородия почвы. Это никуда не годится. Такая эксплуатация земли и такие доходы нам абсолютно не нужны», - сказал Н.Азаров.