Кабмин утвердил направления распределения средств для поддержки АПК

Кабинет министров Украины утвердил направления распределения средств, предусмотренных в 2012 году Министерству аграрной политики и продовольствия в государственном бюджете для финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе. Соответствующее распоряжение от 11 апреля 2012 г. № 247-р опубликовано в газете «Урядовый курьер».

Документом предусмотрено распределить средства, предусмотренные в 2012 году Минагропроду в общем фонде госбюджета по программе "финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе" в сумме 822 млн 376,3 тыс. грн по следующим направлениям: на развитие животноводства — 51 млн 104 тыс. грн, на осуществление финансовой поддержки субъектов АПК путем удешевления кредитов и компенсации лизинговых платежей - 206 млн 419,8 тыс. грн, на предоставление финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции - 48 млн грн, на частичное возмещение субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов и предприятий по производству комбикормов - 152 млн 462,6 тыс. грн, на частичное возмещение стоимости строительства новых тепличных комплексов - 31 млн 453,9 тыс. грн и на выполнение программы селекции в животноводстве и птицеводстве на предприятиях агропромышленного комплекса — 10 млн 936 тыс. грн. Кроме того, на выплату субсидии на гектар посевов будет направлено 300 млн грн, на создание и обеспечение резервного запаса сортовых и гибридных семян - 20 млн грн, на господдержку сельскохозяйственной совещательной службы — 2 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и ЕС имеют полное понимание по аграрным вопросам в Соглашении о ЗСТ — Присяжнюк