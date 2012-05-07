В Украине за первый квартал продано земли на 261,1 млн грн

В Украине за І квартал текущего года продано 726 земельных участков общей площадью почти 497 га стоимостью 261,1 млн грн, сообщили УНИАН в Госземагентстве.

Согласно сообщению, за указанный период продано права аренды на 147 земельных участков общей площадью 2,5 тыс. га и стоимостью 5,6 млн грн. Из них на земельных торгах продан 61 земельный участок площадью 27,68 га, стоимостью 14,1 млн грн и права аренды на 83 земельных участка общей площадью 2,4 тыс. га и стоимостью 3 млн грн.

По данным ведомства, с начала этого года в государственный и местные бюджеты поступило 223 млн грн от продажи земли, в том числе в госбюджет - 23 млн грн.

В Госземагентстве напомнили, что в первом квартале 2011 года в Украине было продано 717 земельных участков общей площадью 330,70 га, стоимостью 173, 7 млн грн. Из них на земельных торгах продано 8 земельных участков, площадью 4,91 га и стоимостью 3,7 млн грн и права аренды на 90 земельных участков общей площадью 1,4 тыс. га и стоимостью 3 млн грн.

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