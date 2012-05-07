KSG-Agro увеличила доходы от производства продуктов питания в 41 раз

Варшава. Украинский сельскохозяйственный производитель KSG-Agro в прошлом году увеличил доходы от производства продуктов питания до 8,2 млн долларов с 0,2 млн долларов годом ранее, что составило 24% всех прошлогодних доходов компании в сравнении с 1-процентной долей этого сегмента в 2010 году.

Об этом сказано в презентации прошлогодних результатов работы компании, которой располагает УНИАН.

Доля главного сегмента работающей главным образом в Днепропетровской области компании - растениеводства - сократилась в прошлом году до 68% с 87% в предыдущем.

Компания продала 47,8 тыс. тонн выращенного ею подсолнуха за 19,7 млн долларов и 19,5 тыс. тонн пшеницы за 2,9 млн долларов.

Рост к предыдущему году в ценовом выражении составил 66 и почти 360%, соответственно.

В прошлом году в структуре доходов выросла доля свиноводства до 3% с 1% при сохранении на уровне 2% сегмента выращивания овощей.

Доля "других сегментов" сократилась с 9 до 3%.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным компании, не подтвержденным аудитом, KSG-Agro в прошлом году получила около 28,2 млн долларов чистой прибыли при доходах 34,7 млн долларов.

Справка УНИАН. KSG Аgro, главные активы которой сконцентрированы в Днепропетровской области, занимается главным образом, растениеводством. На последнем закрытии ВФБ 3 мая рыночная стоимость компании составляла около 100 млн долларов.