9 мая в Украине кратковременные дожди, температура днем - 19-30°

9 мая в Украине ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, температура днем - 19-30°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, только днем в восточных, западных, большинстве северных областей и в Крыму без осадков. Ветер восточный, в западной половине северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 10-15°, в южной части - кое-где 16-18°, в западных областях - 4-9° тепла; днем - 25-30°, в северных, западных областях и в Крыму - 19-24°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 10-15°, днем - 19-24°.

По г. Киеву переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывистый. Температура ночью - 11-13°, днем - 20-22°.

8 мая температура воды в Черном и Азовском морях - 17-20°, в Днепре возле Киева - 19°.